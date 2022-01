Albertosi: “Situazione Vlahovic una barzelletta. Se vuole andare che vada”

L'ex portiere Enrico Albertosi ha parlato della prestazione dei viola di ieri e del futuro di Dusan Vlahovic

Enrico Albertosi, ex portiere di Fiorentina, Milan e Cagliari, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha parlato anche dei viola. Ha iniziato parlando della partita di ieri: "Mi è parsa una battaglia. Se la Fiorentina fa gol su rigore vince facile. Il Cagliari ha trovato un gol fortunoso e ha avuto la possibilità di fare il secondo su rigore. Non l'ha fatto e la Fiorentina poi in dieci ha dominato e ha pareggiato in una situazione incredibile. Una squadra che deve salvarsi come il Cagliari non può perdere palla e prendere gol in contropiede".