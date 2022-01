L’ex agente di Baggio: “Commisso deve decidere tra soldi e orgoglio”

Antonio Caliendo: "I tempi sono cambiati dalla cessione di Baggio. 70 milioni per Vlahovic? Li vale tutti"

"I contratti alla fine sono contratti, c'è una scadenza e quindi se poi dovesse andar via... 'morto un papa se ne fa un altro'. Commisso deve pensare di portare a casa più soldi possibili e investirli poi in una punta di valore - aggiunge Caliendo a tuttomercatoweb -. 70 milioni? Li vale certamente. Il compromesso sarebbe forse accordarsi adesso per giugno e magari accontentarsi di un po' meno. La Juve si assicura un campione e può reperire sul mercato la cifra da girare alla Fiorentina e i viola hanno tempo per trovare il sostituto".