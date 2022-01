Criscitiello su Vlahovic: “Ecco cosa rischiano Fiorentina e Juventus”

Così il direttore di Sportitalia: "Il caso Vlahovic è una mina vagante con possibile corto circuito"

"Il dilemma Vlahovic è molto interessante. Una mina pronta ad esplodere a giugno ma qualche corto circuito si avverte già in questa sessione invernale. Il piano dei procuratori dell'attaccante viola è abbastanza chiaro. L'obiettivo è quello di andare via a zero e non a giugno 2022. La palla è nelle mani della viola. Commisso oggi rifiuta 40 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski. A giugno le cose potrebbero cambiare. La stessa cifra e la stessa operazione potrebbero essere prese in considerazione dalla Fiorentina che si trova in mezzo, come già accaduto con Chiesa. L'attaccante, per ora, pensa solo alla Juventus consapevole che gli serve la serie A più della Premier per continuare a far lievitare il suo valore. Il rischio è uguale per la Juve e per la Fiorentina. I bianconeri potrebbero chiudere il 31 gennaio senza la punta, cosa gravissima, e la Fiorentina potrebbe prendere poco o nulla da uno dei miglior attaccanti in circolazione in questo momento in Europa".