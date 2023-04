Albertosi: “Italiano con idee nuove e valide. Obiettivi? Deve crederci”

L'ex viola Enrico Albertosi ha parlato ai microfoni del Brivido Sportivo di molti temi caldi sulla Fiorentina. Di seguito le sue parole: "Terracciano un portiere che merita fiducia. In più occasioni ha salvato la Fiorentina, dimostrandosi degno di elogi. Cerofolini? È la sua occasione per avvicinarsi al campo. Sarà importante farsi trovare pronto qualora venisse chiamato in causa".

"Tutto il centrocampo è cresciuto di condizione fisica, a partire da Amrabat. Mandragora si sta ritagliando un ruolo importante, mentre Bonaventura ha la saggezza per gestire gioco e tempi. La Fiorentina è in ottime mani, anche con il rientro di Castrovilli. C'è stata l'esplosione anche di Cabral e Jovic, che finalmente hanno iniziato a segnare con regolarità, dimostrando di poter vestire la prestigiosa maglia della Fiorentina".

Su campionato e coppe

"In Coppa Italia dopo la Cremonese, ci sarebbe la finale e quelle sono partite imprevedibili. In Conference League la strada è più lunga, ma sono uscite molte squadre quotate, vedi Lazio e Villarreal. La Fiorentina è tra le favorite e mai come quest'anno è possibile e doveroso sognare. Settimo posto? Finché la matematica non la condanna la Fiorentina deve crederci".