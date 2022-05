Albania, il viola Toci aggregato alla Nazionale di Reja

Il giovane attaccante chiamato dalla nazionale maggiore albanese

L'Albania si appresta ad affrontare i vari impegni di Nations League contro Irlanda ed Israele, oltre all'amichevole con l'Estonia. Edy Reja, ct della Nazionale, vista la difficoltà delle sfide, il primo in trasferta e gli altri due in casa, ha aggregato 7 calciatori dall'Under 21, tra cui l'attaccante della Fiorentina Primavera Eljon Toci, che sarà a disposizione finché non prenderanno il via gli allenamenti dell'Under 21.