Al Viola Park c’è anche il Grosseto. Il presidente: “Ho visto Nico in forma”

Al Viola Park oggi non era presente soltanto la Fiorentina. Infatti come scritto anche sui social, in visita al centro sportivo viola c'era il Grosseto, squadra che milita in Serie D. Oltre ad aver svolto un allenamento i biancorossi hanno anche sostenuto la parte finale della seduta insieme alla Fiorentina, provando esercizi a tema e palle inattive.