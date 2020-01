Allenamento a porte aperte al Franchi per la Fiorentina (SEGUI IL LIVE) con uno spettatore d’eccezione: Fabio Parisi. Procuratore e intermediario attivo sul mercato internazionale, l’agente ha ottimi rapporti con la dirigenza viola e sta assistendo alla seduta al fianco di Joe Barone. Una presenza che non passa inosservata e che potrebbe preludere a qualche operazione in ballo, anche se negli ultimi tempi Parisi è stato avvistato allo stadio anche durante qualche partita.