Al c.s. si rivede anche Maxi Olivera, ma non può ancora allenarsi. Il futuro…

Come riporta Radio Bruno, in mattinata è arrivato ai Campini anche Maxi Olivera, di rientro dall’esperienza in prestito al Juarez. Per lui, però, niente allenamento, dato che servono due tamponi negativi in due giorni per permettere al giocatore di unirsi al gruppo. Alcune sessioni di mercato in giro per il mondo, aggiungiamo noi, sono ancora aperte, e non è escluso che Maxi saluti nuovamente la Fiorentina prima della scadenza del proprio contratto.

In campo invece ci andranno Vlahovic e Ribery: in due contro tutti