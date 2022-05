Agyei: “Duncan ha ragione, merita rispetto. Alla mia Fiorentina do un bel 9”

Ve lo ricordate Agyei? Grande cuore viola dopo aver giocato in Primavera, oggi ha parlato di Duncan, suo connazionale

"Sono d'accordo con Duncan perché è un giocatore che merita tanto, in Nazionale ne abbiamo pochi come lui. 9 presenze in 10 anni sono pochissime, ci vuole rispetto. Ogni giocatore vorrebbe giocare per la propria Nazionale, ma se non c'è rispetto si fa bene a starsene a casa. Alfred è arrivato a giocare su alti livelli grazie al suo lavoro e alla sua fortuna. Ha fatto una stagione bellissima, gliel'ho detto qualche giorno fa quando l'ho visto. A lui serve la stima della gente che ha intorno, altrimenti non riesce a tirare fuori quello che ha dentro. E il suo gol ha portato la Fiorentina in Europa. Io guardo tutte le partite, un po' sono fiorentino anche io e dopo due anni in cui abbiamo rischiato di retrocedere io do 9 alla mia viola".