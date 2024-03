Agroppi: “Torino-Fiorentina? Squadre disgraziate. Italiano non si presenta bene”

"Il Torino e la Fiorentina non hanno attaccanti, le partite si vincono con loro. Sono due squadre disgraziate. E quindi bisogna arrabattarsi con i gol dei centrocampisti, e pochi dei punti. Nessuna delle due sono grandi squadre. Se nel Torino ci fossero Graziani e Pulici questa squadra lotterebbe per il titolo. Non puoi pensare di vincere le partite con i gol dei difensori che salgono. Spesso glielo dico a Cairo, ma lui mi dice che le punte costano troppo. Alla Fiorentina dove sono i grandi calciatori? La Fiorentina ha trovato un presidente con i soldi. Ma il calcio è difficile. Ma serve gente che lo indirizzi, invece che prendere tanti giocatori, ne vanno presi 3-4 forti. Facevo i conti sui giocatori buoni passati dalla Fiorentina, come Salah, Chiesa e Vlahovic. I tifosi è inutile che contestano, non è facile per l'allenatore di turno"