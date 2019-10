Aldo Agroppi, ex allenatore della Fiorentina e firmatario della petizione per non abbandonare il Franchi (LEGGI), ha parlato ieri a Lady Radio durante Radio Viola:

“Sono tra i firmatari dell’appello per il restyling dell’Artemio Franchi perché lì ho giocato e allenato, appartiene ai fiorentini e un po’ anche a me, alla nostra cultura calcistica. Perdere il Franchi è come perdere qualcosa di noi, come far morire nuovamente il grande Franchi. Lo stadio restaurato sarebbe una vera e propria perla. Purtroppo a Campo di Marte ci sono anche dei problemi, penso alla viabilità e agli abitanti. Forse la soluzione potrebbe essere quella di costruire un nuovo stadio e giocare una domenica lì e una al Franchi!

Fiorentina? Mi piace, sta crescendo bene, ma ci vuole un centravanti. Boateng ha solo la moglie di punta. Montella è stato bravo a capire di non dover imbrigliare i giocatori di fascia e non dare punti di riferimento in attacco.

Castrovilli erede di Antognoni? Giancarlo aveva più fantasia, dalla trequarti in avanti aveva più facilità di tiro e di gol. Non toccatemi “Antonio”! Castrovilli è un giovane davvero interessante e potrà fare molto bene, è una bella scoperta.”