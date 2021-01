Sentite Agroppi: “Castrovilli è discontinuo, leviamogli la numero 10”

L’ex allenatore della Fiorentina ed ex giocatore granata Aldo Agroppi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sulla gara di stasera tra Torino e Fiorentina: “Torino e Fiorentina sono entrambe due rose modeste, niente viene per caso. Il Torino con Nicola ha trovato un allenatore di sangue Toro, un tecnico aggressivo che si fa sentire, a differenza di Giampaolo che è più un tecnico-tattico. Per Prandelli le partite della svolta sono state quella contro la Juventus, che di norma la perderesti sempre, e quella in casa con il Cagliari, vinta grazie al rigore sbagliato da Joao Pedro; un po’ poco. Castrovilli? È discontinuo, leviamogli la maglia numero dieci, ma non per punizione, ma perché probabilmente gli pesa. Lo ha responsabilizzato troppo, questa è la mia idea, comunque è bravo e le qualità le ha, gioca a testa alta, tocca bene la palla”.

