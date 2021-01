Agostinelli: “Pochi gol fatti, ma la Fiorentina mi sta cominciando a convincere”

L’allenatore Andrea Agostinelli è intervenuto a TMW Radio: “Fiorentina? Quei 17 gol fatti sono assolutamente pochi. Ne ha subiti sì 23 e non sono neanche tanti: significa che l’equilibrio c’è, ma qualche gol di più per fare punti devi farlo. C’è da soffrire, ma devo dire che quest’ultima Fiorentina mi sta cominciando a convincere: di obiettivi non ce ne sono, ma a mio parere avranno un ritorno più tranquillo, a livello tecnico sono superiori alla classifica attuale”.