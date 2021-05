Agostinelli: “Lazio in gran forma, contro Fiorentina deve vincere per forza”

Manca sempre meno a Fiorentina-Lazio. Punti preziosi in palio in ottica salvezza e Champions League

"La Lazio deve vincere per forza, anche se c'è di mezzo la Fiorentina. Certo, la squadra biancoceleste non è più quella che stravinceva come l'anno passato e dava spettacolo, ma in questo periodo è comunque in gran forma".