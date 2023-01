Agostinelli: “La Fiorentina gioca sempre per vincere, ma non segna”

"Mi aspettavo di più dalla Fiorentina, visto lo scorso anno. La partita è difficile ma non è impossibile per la viola. La Fiorentina non gioca mai per non prenderle. Però le altre hanno subito capito la tattica di Italiano. E forse si è rotto qualcosa nella squadra, perchè la Fiorentina non è mai da undicesimo posto. La Lazio di ora rasenta la perfezione, però anche i giocatori devono tirare fuori qualcosa. In più la squadra segna poco, e se non la butti dentro non vinci. "