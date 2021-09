Aggiornamento Castrovilli: si allungano i tempi di recupero

Novità sul rientro di Gaetano Castrovilli. Si allungano i tempi di recupero. Salterà la Nazionale e il Venezia

Infatti, a causa dell'infortunio del match contro il Genoa, il centrocampista starà fuori per minimo 15 giorni. Potrà fare delle terapie ma non scendere in campo, molto probabilmente lo vedremo al meglio solo dopo la sosta. Tutto ciò per mantenere una giusta cautela sulle sue condizioni fisiche. Sicuramente salterà il ritiro con la Nazionale e il Venezia.