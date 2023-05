Ag. Ranieri: “Fiorentina sempre convinta, sul futuro fa scuola… Biraghi”

"La Fiorentina ha sempre creduto in Luca, Barone e Pradè mi hanno sempre detto di volerlo tenere. Lui, da parte sua, è stato bravo a non mollare e a farsi trovare pronto allenandosi bene anche senza minuti in campo. La Salernitana? Per lui è stata fondamentale, prima esperienza in A, formazione in un contesto vero. Lui ha giocato partite importanti quest'anno, non è da tutti fare così bene senza continuità. Lo reputo un giocatore sottovalutato, perché non appare molto ma è concreto, è un '99 e può ricoprire anche più ruoli".