Ag. Pajac: “Non c’era solo la Fiorentina, il ragazzo ha deciso di restare a Genova”

Nel pomeriggio era uscito anche il nome di Marko Pajac nell’asse ormai assodato con il Genoa. Una trattativa nemmeno mai decollata, però. I motivi li ha spiegati a TMW Elvis Basanovic, agente del giocatore:

C’erano diverse richieste per il ragazzo, non solo dai viola ma anche da alcune squadre spagnole. Marko ha però deciso di non voler abbandonare i suoi compagni di squadra in una situazione complicata. Al momento è impegnato nell’obiettivo di centrare la salvezza con la maglia del Genoa.