Pradè non si ferma: affondo in extremis per Pajac

Ultime ore di calciomercato caldissime per la Fiorentina che guarda ancora in casa Genoa. Dopo il no secco di Criscito, secondo quanto riporta Gianluca di Marzio su twitter, i dirigenti viola provano a chiudere per Pajac, centrocampista croato classe 1993. DOPO AGUDELO è quindi in atto una doppia trattativa con i dirigenti rossoblù. LA SCHEDA TECNICA DI PAJAC

CLICCA QUA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DEL MERCATO VIOLA