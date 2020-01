La Fiorentina prova la sorpresa: ad un passo l’arrivo di Agudelo

Dopo Kouame e il mancato arrivo di Criscito resta caldissimo l’asse Genova-Firenze con i viola che sarebbero ad un passo Kevin Agudelo. Secondo quanto riporta GianlucaDiMarzio.com da per il centrocampista colombiano classe ’98 si era mosso il Parma ma adesso è il club viola che incontrerà i suoi agenti per chiudere, per un clamoroso sorprasso dell’ultimo minuto. La formula del trasferimento sarebbe un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 6-7 milioni.

CLICCA QUA PER LEGGERE TUTTI I MOVIMENTI DEL MERCATO VIOLA