A Sport Channel 214 ha parlato Andrea Pasini, procuratore del difensore Julian Illanes, giocaotore di proprietà della Fiorentina in prestito all’Avellino. Queste le dichiarazioni dell’agente:

A breve ci sarà un incontro con la Fiorentina per valutare il rinnovo prima di tornare a giocare in prestito. C’è la possibilità di vederlo giocare in Serie B vista l’ottima stagione che ha fatto ad Avellino