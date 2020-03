Ag. Illanes: “Ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina”

Andrea Bagnolo, agente di Julian Illanes, giocatore di proprietà della Fiorentina in prestito all’Avellino, ha parlato del suo assistito a sportavellino.it:

Per quanto riguarda il futuro, non so dirti. Lui è in prestito, abbiamo ancora un anno di contratto con la Fiorentina. Chiaramente parlare ad oggi di quello che sarà il futuro di un calciatore è molto difficile. Per quello che stiamo vivendo. È un giocatore che è stato portato in Italia da Corvino, quindi da uno che di buoni calciatori ne ha visti. Con la dovuta esperienza, credo che sia un profilo che può ambire a categorie più importanti della C. Tuttavia, ripeto che riteniamo Avellino una grande piazza per questa categoria. Però parlare oggi di futuro è chiaramente inopportuno. Quello che posso dire è che si tratta di un giocatore che in campo è attenzionato, soprattutto in questa seconda parte di campionato e questo dà atto anche al lavoro della squadra e de mister.