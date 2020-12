Ag. Illanes: “Molto probabilmente tornerà all’Avellino. Il giocatore…”

Il futuro di Illanes sarà ancora lontano da Firenze, a svelarlo è l’agente del giocatore, Andrea Pasini, intervenuto ai microfoni di SportChannel:

Il ritorno del mio assistito all’Avellino è un’idea che si era già manifestata. Sarà una decisione del giocatore che in quella categoria vuole solo gli irpini. Ora è in prestito con diritto di riscatto al Chievo, e non sarà facile per via degli iter burocratici, intavolare una trattativa. Ma è molto probabile che l’affare si faccia