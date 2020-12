“Fiorentina caso difficile da spiegare. Il mio Bologna affronterà una squadra piena d’entusiasmo”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex calciatore del Bologna, ora agente di mercato, Walter De Marchi, ha parlato così della Fiorentina:

E’ uno di quei casi in cui fatichi a darti spiegazioni. Ho visto la partita con la Juventus e guardando uno a uno gli elementi che avevano in squadra mi chiedevo, ben prima dello 0-3 finale, come facessero a navigare in così brutte acque. Non so cosa possa essere successo, sicuramente non devono lottare per la salvezza. Aver vinto a Torino probabilmente ha dato alla Fiorentina quella spinta per cambiare l’inerzia della stagione. Purtroppo il mio Bologna incontrerà una squadra piena d’entusiasmo (ride, ndr). Ma la cosa bella, grazie all’allenatore, è che non mollano mai anche se incassano troppi gol: contro il Bologna devi stare attento sempre fino al 95′. Penso sarà una bella partita.