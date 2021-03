Ag. Biraghi non ha dubbi: “Cristiano andrà agli Europei”. E su Giuntoli…

Mario Giuffredi, agente tra gli altri dell’esterno viola Cristiano Biraghi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole: “Di Lorenzo? Insieme a Biraghi, andranno agli Europei: i miei lo meritano. È giusta la competitività che deve esserci tra tutti. Giuntoli? Quando i risultati non vengono siamo tutti in discussione. È giusto che lo sia anche lui. Per quanto riguarda il suo operato ci sono due punti di vista: il primo è che Cristiano ha fatto tantissimo in entrata ed in uscita, non è Mago Merlino. Ha fatto tantissime cose importanti, altro gli è riuscito meno bene, ma fa parte del mondo del lavoro. Ha le capacità per far ricredere il suo presidente, ed è giusto che lo faccia. Personalmente, mi auguro che vada via da Napoli”.