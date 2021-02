Mario Giuffredi, agente tra gli altri dell’esterno della Fiorentina Cristiano Biraghi, ha rilasciato un’intervista a Radio Punto. Nel corso di questa, l’agente ha avuto modo di parlare dell’esperienza in nerazzurro del suo assistito. Questo le sue parole (riportate da TMW): “L’anno scorso avevo Biraghi all’Inter e qualcuno storceva il naso, ad oggi non hanno un giocatore come lui, perché Young sta facendo grande fatica”.

L’opinione: “Biraghi? Non buttatelo via, ricordate Dalbert”