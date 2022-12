Ag. Amrabat: “Tante le chiamate, ma ottimi rapporti con i viola”

L'ex portiere e attuale intermediario per l'Italia di Sofyan Amrabat, Alberto Maria Jimmy Fontana, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della situazione legata al futuro del centrocampista marocchino: "Ci siamo sentiti costantemente. Al di là dei soliti in bocca al lupo gli mando le notizie dall'Italia sulle voci che girano. Non ha mai pensato di prendere una scelta diversa sulla nazionale".