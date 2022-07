UFFICIALE – Spalluto ancora in prestito in Umbria, ma in Serie B

Samuele, cresciuto nel settore giovanile viola (dopo gli inizi nella scuola calcio Corvino), vanta 24 gol tra Under 17 e Under 19 della Fiorentina. Nella scorsa stagione, disputata nel Gubbio in Serie C, girone B, 27 presenze e 10 reti messe a segno nella regular season, oltre a 2 gare ed un gol realizzato nei play-off. Benvenuto Samuele!"