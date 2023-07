Un numero che il club viola ha voluto sottolineare sui social con un post di ringraziamento per tutti i tifosi che, finora, hanno scelto di accompagnare la squadra al Franchi per tutta al stagione.

Sono 15.000 gli abbonamenti della Fiorentina sottoscritti ad oggi. Un numero che il club viola ha voluto sottolineare sui social con un post di ringraziamento per tutti i tifosi che, finora, hanno scelto di accompagnare la squadra al Franchi per tutta al stagione. Nonostante l'aumento dei prezzi, il tifo viola non sembra voler rinunciare a sostenere la Fiorentina all'interno del proprio stadio: