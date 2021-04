Ad Atalanta: “Muriel ce lo teniamo stretto. Fiorentina? Non ha espresso il potenziale”

Intervistato da Bergamo Tv, l’Ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato della situazione dell’ex viola Muriel e della prossima partita contro la Fiorentina:

Muriel ha un talento straordinario e vive un momento di grande maturità. Posso dire che la realtà è una sola: ce lo teniamo stretto qui all’Atalanta. In campionato non ci poniamo obiettivi, se non fare il massimo possibile. Con la Fiorentina sarà difficile, perchè è una squadra che ha espresso meno probabilmente del suo reale potenziale.