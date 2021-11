ACF fa squadra con UNICEF. Lanciato il framework per la tutela dei più piccoli

Nuova collaborazione fra l'ente benefico e la società gigliata

La nuova proprietà Viola ha sempre mostrato una straordinaria sensibilità per quel che riguarda il tema dello sport fra i più giovani. Con una presenza sempre più capillare sul territorio, la Fiorentina vuole diffondere in maniera sistematica quelli che sono i valori dello sport per educare fin dall'infanzia le calciatrici ed i calciatori. La nuova collaborazione con UNICEF va certamente in questa direzione. La società Viola ha infatti lanciato il nuovo framework per la tutela del benessere dei calciatori minorenni in collaborazione con l'ente no profit. Ed è proprio UNICEF a darne notizia attraverso il suo sito web: