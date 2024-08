ACF, esauriti i biglietti per Fiorentina-Montpellier

ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per l’amichevole ACF Fiorentina vs Montpellier Herault SC, in programma Domenica 04/08 ore 19.00 allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, sono esauriti e che eventuali ultime disponibilità verranno rimesse esclusivamente online. Il Club comunica, inoltre, che, nel pomeriggio del giorno gara, non sarà possibile acquistare i tagliandi d’accesso presso la biglietteria del Viola Park.