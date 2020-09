ACF, domani la presentazione di Jack Bonaventura: tutte le info

Domani, lunedì 14 settembre, alle ore 16:30, all’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Bonaventura.

Così i canali ufficiali della Fiorentina, che aggiungono come di consueto le varie indicazioni e norme in materia di prevenzione. Jack Bonaventura si presenterà dunque dopo aver già giocato le sue prime partite in viola.

Leggi anche – IL PREZZO DI MILIK SCENDE, MA LA FIORENTINA NON FA REGISTRARE MOVIMENTI