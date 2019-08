ACF, campagna abbonamenti prorogata fino a Fiorentina-Juventus

La Fiorentina desidera ringraziare i quasi 25.000 tifosi che ad oggi hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2019/20. Da oggi, lunedì 26 agosto, alle ore 15:00 parte una nuova fase, tutti i tifosi viola che non l’hanno ancora fatto potranno acquistare il loro tagliando stagionale fino al giorno della prossima gara casalinga, Fiorentina-Juventus, attualmente prevista per domenica 15 settembre. La vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus inizierà lunedì 2 settembre, si legge su violachannel.tv. PRES. ACCVC: “VAR ADDOMESTICATA? QUANTO SUCCESSO COL NAPOLI MESSAGGIO IN CODICE A COMMISSO”