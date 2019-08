Intercettato da Tuttosport, il presidente dell’Associazione Centro Coordinamento Viola Club Filippo Pucci ha tuonato contro l’arbitraggio di Massa in Fiorentina-Napoli:

Condivido lo sfogo di Montella a fine gara. Ha parlato senza timori reverenziali difendendo finalmente anche Chiesa dalle accuse di essere un simulatore lanciate l’anno scorso da Gasperini. Non vorrei che si finisse per addomesticare anche il Var. Fra poche settimane arriverà la Juve, auguriamoci che quanto accaduto col Napoli non sia un messaggio in codice verso la nuova proprietà viola, visto che Commisso appena arrivato nel calcio italiano ha subito detto di volerlo cambiare.