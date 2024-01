ACCVC, ecco il comunicato: “Non abbiamo risposte alle nostre domande”

L'ACCVC tiene la sua ferma posizione sullo stadio Franchi. Chiedendo risposte su alcuni temi ricorrenti tra i tifosi viola

Redazione VN

L'associazione centro cordinamento viola club con una lunga nota ha voluto rimarcare la propria posizione sul caso Franchi. Questo il virgolettato:

"Sono trascorsi alcuni giorni da quando abbiamo fatto alcune domande:

dove giocherà la Fiorentina?

#per quanto tempo il Franchi sarà inaccessibile?

#come sarà il Franchi?

#quanto costeranno abbonamenti e biglietti?

Ad oggi non abbiamo ottenuto nessuna risposta e lo scenario che si è palesato è il seguente:

- Ricerca del colpevole: ognuno ha le sue idee ed è giusto che le condivida/manifesti. Da marzo

2022, quando è stato presentato il progetto del nuovo Franchi, ad oggi si sono susseguiti scenari

diversi: si dovrebbe ricostruire tutto con il reale quadro di riferimento per ogni dichiarazione, nota,

mail, posizione, scelte e altro. Ad oggi non risolve la situazione.

- “tirare per la giacchetta”. Lo abbiamo scritto e lo ribadiamo: siamo tifosi, e tali vogliamo restare. Ci

interessa solo ed esclusivamente la Fiorentina

- Riunione in Prefettura: niente di nuovo è emerso dalle poche dichiarazioni rilasciate

Per non restare “con le mani in mano” abbiamo cercato informazioni:

#dove giocherà la Fiorentina?

Abbiamo appreso che Modena non è una soluzione, non lo è il Mapei, non lo è Empoli, non lo sono gli stadi

dei capoluoghi di provincia in Toscana per le condizioni in cui si trovano, ad oggi non lo è il Padovani perché

prima va fatto e qui si ritorna sull’annoso problema dei tempi oltre ovviamente quello della capienza.

#per quanto tempo il Franchi sarà inaccessibile?

Sul Bando di Gara si parla di inizio lavori già da gennaio 2024, di collaudo entro il 31/12/2026 …

omissis … “Si applicano i principi generali e trasversali connessi all'attuazione degli obblighi del PNC-

PNRR. Ultimazione lavori e collaudo entro il 31/12/2026” .

Dove festeggeremo i 100 anni della Fiorentina? Ma soprattutto per come vanno abitualmente le cose il

rischio di rientrare non prima della stagione 2027/2028 è altissimo. Presupponendo di uscire dal Franchi al

termine di questo Campionato le stagioni giocate “fuori” sarebbero: 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027

ovvero 3 campionati, nel rispetto perfetto dei tempi 2,5 stagioni.

#come sarà il Franchi?

Abbiamo cercato sul sito del Comune di Firenze e nella determina dirigenziale si legge che i lavori

comprenderanno:

“demolizioni, strip-out delle componenti e dei terminali impiantistici esistenti, gli interventi di restauro,

riparazione e rinforzo strutturale delle strutture esistenti sottoposte a vincolo, compresi la pensilina storica,

la palazzina d’onore, la torre Maratona e le scale elicoidali, le opere di realizzazione delle nuove gradinate

nord e sud, comprese le fondazioni delle c.d. quattro mega colonne a supporto della copertura, le opere

volte a realizzare i nuovi spazi destinati ad atleti e giornalisti radio-televisivi (interventi di ampliamento degli

interrati lato ovest), i nuovi servizi igienici in linea coi requisiti normativi, le opere di ampliamento dei servizi

di somministrazione del cibo per il pubblico VIP nella palazzina d’onore o in adiacenza ad essa, con

l’eccezione delle facciate del corpo su viale Manfredo Fanti, la riqualificazione di tutte le sedute di qualsiasi

ordine e tipo, con eccezione di quelle sulla tribuna Maratona (lato est)”

Quindi, dopo 3 stagioni, 2,5 nel migliore dei casi, passate fuori dal Franchi saranno fatte demolizioni,

restauri, consolidamenti, predisposizione per la copertura, le nuove gradinate delle due curve, nuovi spazi

per atleti e giornalisti, bagni nuovi ovunque, nuovi servizi per la tribuna. In sostanza niente copertura, con

la Maratona che resterà così com’è con tutti i disagi segnalati dai tifosi.

Nel caso in cui fossero trovati altri soldi…. ci sono le varie opzioni, per le quali non sarà necessario

procedere con un’altra gara, già definite (viene precisato nella documentazione di gara che, se i soldi

venissero trovati durante i lavori, gli stessi sarebbero effettuati nel periodo previsto):

• “in un’opzione 1 (finanziata nell’ambito del quadro economico) avente ad oggetto: lavori di realizzazione

della porzione di copertura in acciaio che insiste sulla “Curva Fiesole” e ulteriori opere correlate che

comprendono tutti i supporti della porzione di copertura e le relative opere di fondazione, fatta eccezione

per le mega-colonne già incluse nel corpo principale;

• in un’opzione 2 e un’opzione 3 aventi ad oggetto tutti i restanti interventi ad oggi non finanziati

nell’ambito del quadro economico”

Ovvero con 15 milioni di euro circa si copre la Fiesole (opzione 1) per le altre opzioni i soldi necessari sono

molti di più. Chi è interessato ai numeri può andare a vedere il quadro economico e verificare il dettaglio.

Non siamo architetti e non siamo amministrativi, per questo facciamo domande, nella speranza di

conoscere. L’obiettivo è informare i tifosi, fare chiarezza, avere certezze sulle quali poter esercitare le

scelte.

#quanto costeranno abbonamenti e biglietti?

Ai tifosi questa voce interessa moltissimo perché alla fine si va sempre a prelevare dai nostri portafogli, che

siano biglietti o tasse sempre lì si arriva.

Dalla parte dei tifosi, per la Fiorentina, per Firenze…il resto è strumentalizzazione oppure nel caso migliore