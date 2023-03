Accadde oggi: ACF celebra sui social la storica vittoria di Torino contro la Juve

Come scordarlo, quel 2 marzo 2008, data celebrata quest'oggi dai social ACF. In quella soleggiata domenica torinese di quindici anni fa la Fiorentina di Cesare Pradelli riuscì a strappare in casa della Juve i tre punti. Una partita a dir poco rocambolesca, in cui i viola erano passati in vantaggio con Massimo Gobbi, venendo però poi rimontati dalle reti di Sissoko e Camoranesi. Ma i cambi del tecnico di Orzinuovi nel secondo tempo si rivelarono decisivi visto che prima Papa Waigo e poi Daniel Osvaldo negli ultimi minuti del match regalarono alla Fiorentina tre punti pesantissimi per quel campionato e che rimarranno per sempre nella storia viola.