Continuano a crescere i numeri della campagna abbonamenti in casa Fiorentina: superato un altro traguardo nel giro di pochi giorni

Continua a crescere in modo intrigante la campagna abbonamenti della Fiorentina in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo aver raggiunto quota 15mila abbonati pochi giorni fa, quest'oggi si è varcato quota 16.000. Che sia stata decisiva la riammissione ufficiale in Conference League? Intanto l'obiettivo del club resta ancora lontano, visto che vorrebbero replicare o addirittura superare il traguardo della passata stagione (circa 24.000).