Abbandonata la pista Terzic? Pronto uno scambio tra Bologna e Sassuolo

Ormai è ben nota la volontà del Bologna di voler trovare un terzino sinistro sul mercato. Sartori sta corteggiando da tempo Terzic, ma un imminente scambio potrebbe far tramontare questa operazione. infatti, come riportato da Sky Sport, il Bologna e il Sassuolo starebbero chiudendo per un scambio che riguarda Kyriakopoulos e Vignato. Se il tutto si dovesse concretizzare, il serbo uscirebbe dalla lista dei desideri rossoblù.