AAA cercasi il vero Milenkovic. Quarta lo insidia: cambio di gerarchie?

Fino a pochi mesi fa la titolarità di Nikola Milenkovic non sarebbe stata in discussione. Ora sì, eccome. Colpa di tante, troppe prestazioni sottotono. Il ballottaggio con Martinez Quarta è aperto e non mi sorprenderei se alla fine Prandelli scegliesse l’argentino per la gara contro il Crotone. Partita da vincere assolutamente, senza se e senza ma, non conta come.

Da tempo il difensore serbo è il lontano parente di quello ammirato nelle stagioni scorse. Un calo ci può stare, ci mancherebbe, i giocatori non sono robot. Il problema è che il calo dura da parecchie settimane. Nel match contro la Lazio, il tecnico viola lo ha fatto sedere in panchina preferendogli proprio l’ex River Plate: “Nikola aveva giocato tutte le partite e avevo la necessità di capire le prospettive di Quarta che oggi ha fatto molto bene”, la spiegazione del mago di Orz dopo il ko dell’Olimpico.

Chi scrive ritiene Milenkovic uno dei migliori difensori in Europa. La tecnica non sarà sopraffina, ma pazienza. Per chi gioca dietro, non è quella la priorità. In marcatura, di testa, in velocità e sul piano fisico, l’ex Partizan Belgrado è una sicurezza. Non a caso è diventato in poco tempo una colonna della Fiorentina. Le voci di mercato e il contratto in scadenza nel 2022 (nessuna novità all’orizzonte) sembrano aver inciso e non poco sulle sue prestazioni. La panchina è la medicina? Può darsi, ma rinunciare a una roccia come il classe 1994 – opinione personale – non è semplice. Il momento, però, è delicato. Per il calciatore e per la squadra, chiamata a tirarsi fuori dalla zona grigia della classifica. Martinez Quarta insidia la titolarità di Nikola. Cambio di gerarchie in atto?