A tutto Moena: i video più belli dei primi 4 giorni di ritiro

Nel giorno di riposo concesso oggi alla squadra, riannodiamo il filo di questa prima parte di ritiro

Quattro giorni intensi per dare il via al nuovo corso targato Vincenzo Italiano. La Fiorentina è a Moena da venerdì scorso e, dopo l'amichevole di ieri, il tecnico ha concesso il primo giorno di riposo alla squadra. Ne approfittiamo per ripercorrere alcuni dei momenti più importanti vissuti fin qui, grazie ai video del nostro inviato Vincenzo Pennisi. Clicca sui link qui sotto: