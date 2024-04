A Sportmediaset sicuri: “Sarri era la prima scelta di Barone”

Secondo Sportmediaset era Maurizio Sarri l'indiziato principale per sedere sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione

Il futuro di Vincenzo Italiano sembra essere sempre più lontano da Firenze e la Fiorentina al termine della stagione. Ecco quindi che inizia il casting di nomi per andare a sostituirlo. Tra i nomi più in voga al momento ci sarebbe quelli di Raffaele Palladino del Monza, Alberto Gilardino del Genoa e il ritorno di Alberto Aquilani, attualmente al Pisa. Inoltre, nelle ultime ore, è ritornato a galla un nome che già in passato era apparso, ovvero quello di Daniele De Rossi, che molto bene sta facendo a Roma dopo l'addio di Mourinho. Secondo Sportmediaset, però, era un'altra la pista più calda, che negli ultimi giorni ha perso consistenza: Maurizio Sarri. L'ex tecnico della Lazio, infatti, era la prima scelta di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso nei giorni scorsi. Situazione che, secondo l'emittente, sarebbe andare a scemare nelle ultime ore.