A Leskovac niente Curva Fiesole e logistica ostica, ma la risposta del tifo c’è

Come si legge sull'edizione online di Repubblica, saranno qualcosa intorno alle 200 unità i sostenitori viola presenti nello stadio di Leskovac, città a 300 km da Belgrado che ospita le gare interne del Cukaricki in Conference League. Tra questi circa 200 non ci saranno esponenti della Curva Fiesole: gli ultras della Fiorentina hanno deciso di prolungare la loro assenza per continuare a sostenere la popolazione della città metropolitana e dintorni colpita dall'alluvione.