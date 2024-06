A Firenze cambia l’amministrazione: e la “Legge Terracciano”?

La storia che si ripete — In viola da quasi 5 anni, dal ormai lontano 7 luglio 2019. Preso come il 'secondo portiere affidabile' si è fatto piano piano strada a suon di prestazioni e sfruttando le annate sicuramente non convincenti dei vari Dragowski, Gollini e Christensen. Il suo vero exploit parte proprio con la nuova gerarchia Italiano (nell'annata 20/21, con Dragowski tra i pali, per Pietro solo 4 presenze). Ogni anno in porta si cerca la 'rivoluzione' o transizione giovanile, ma l'esperienza e l'affidabilità di Terracciano l'hanno sempre fatta da padrone. A suo vantaggio, vi sono parate determinanti che hanno segnato la sua avventura in viola. Contro il Twente nelle qualificazioni di Conference alla prima partecipazione, alla parata decisiva su Lazaro nel recente Fiorentina-Torino, fino a quella a Brugge, decisiva per la qualificazione alla finale contro l'Olympiacos.

E' lui il portiere perfetto per Palladino? — L'addio di Italiano lascia presupporre a tanti punti interrogativi sul suo conto. Oltre all'affidabilità tra i pali, Italiano vedeva in lui un'abilità e tranquillità coi piedi non indifferente; non a caso il gioco della Fiorentina, negli ultimi tre anni, si è sempre tanto basato proprio sul gioco palla a terra dell'estremo difensore viola. Il gioco di Palladino, però, potrebbe richiedere altro. Nella sua breve, ma comunque intensa esperienza in A, abbiamo sempre assistito ad un gioco verticale e catalizzante. In porta, sin dal primo momento, ha subito preferito Di Gregorio a Cragno (nonostante la maggiore esperienza in A del secondo), puntando, dunque, più sull'abilità tra i pali che, piuttosto, sul gioco palla a terra (ricordiamo il gol di Beltran a Monza).

Un'era in procinto di finire? Forse, ma, ad oggi, intervenire tra i pali è forse una delle ultime necessità per la società. Priorità a centrocampo e attacco, dove, a tutti gli effetti, c'è bisogno di riporre nuove basi. In porta, le basi, indipendentemente dell'arrivo di un portiere o l'altro, ci sono sempre state ed hanno sempre avuto un nome e un cognome: Pietro Terracciano.