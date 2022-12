A -4 da Fiorentina-Monza e un centrocampo tutto da scrivere. Largo ai giovani?

Amrabat torna ad allenarsi domani, Mandragora è in dubbio: chi in campo mercoledì?

Alessandro Bracali

Finalmente riparte la Serie A e con essa la stagione della Fiorentina. Pronti via ed i viola di Vincenzo Italiano si ritrovano di fronte un tris di sfide da giocarsi in casa propria in una settimana: Monza e Sassuolo in campionato, Sampdoria in Coppa Italia. Per preparare la gara contro la compagine brianzola, il tecnico gigliato da domani (oggi è giorno di riposo, ndr) dovrà fare subito il punto della situazione fisica, considerando che, oltre ai due lungodegenti Gonzalez e Sottil, alcuni elementi della rosa non sono in perfette condizioni: da Dodò a Ikoné, passando per Mandragora e Gollini, ad esempio. In più c'è Sofyan Amrabat che torna da domani a disposizione di Italiano, dopo le fatiche mondiali e le due settimane di vacanza, e che quindi quasi sicuramente salterà la prima partita del 2023.

Rebus sulle fasce, ma soprattutto nel mezzo — Se Ikoné sembra comunque recuperabile in vista del Monza, e che quindi lo potremo vedere sull'out destro dell'attacco viola, con l'ormai imprescindibile Kouamé dall'altra parte, c'è grande curiosità riguardo al duo di centrocampo da opporre ai biancorossi. Dove con Amrabat out e Mandragora in dubbio resta a disposizione solo Duncan, ma anche i due giovani Bianco ed Amatucci, sempre impiegati (in alternanza) nelle amichevoli disputate durante la sosta. Ieri Italiano contro la Primavera, dopo l'uscita di Mandragora nel primo tempo, ha buttato nella mischia Maleh, ma è sembrata più una mossa dettata dall'emergenza del momento che di una scelta futuribile. Del resto, da quando la Fiorentina ha optato per il 4-2-3-1, l'italomarocchino è sparito dai radar e non a caso la sua posizione è molto chiacchierata in chiave mercato.

Niente mercato? Fiducia allora ai giovani — Di sicuro verrà fatto il possibile per recuperare Mandragora, anche considerando l'assenza di Amrabat. Se, però, l'ex Toro dovesse davvero alzare bandiera bianca, la scelta più coerente sarebbe a quel punto affidare la maglia da titolare ad uno dei due giovani provati a ripetizione da Italiano in questo ultimo mese, magari proprio quell'Alessandro Bianco che ormai è in pianta stabile in Prima Squadra da quasi un anno. Del resto, se la scelta è quella di non andare a prendere nessuno in quella zona di campo durante la sessione invernale del mercato e considerando i molti impegni che la Fiorentina dovrà affrontare tra gennaio e febbraio, l'unica opzione è fidarsi dei giovani che si hanno in casa, dando loro una chance.