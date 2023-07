93,5 milioni a Venezia, Comune Firenze: “Ora pari trattamento per il Franchi”

La città di Venezia è oggetto di un decreto del Ministro Piantedosi in concerto con i colleghi Fitto e Giorgetti, che stanzia 93,5 milioni da destinare al recupero del Bosco dello Sport . Il progetto, insieme a quello della ristrutturazione del Franchi a Firenze, ha subito il dietrofront europeo sui fondi del PNRR, e adesso il Governo ha messo una pezza. Cosimo Guccione , assessore allo Sport di Palazzo Vecchio, ha commentato:

"Siamo felici per la città di Venezia, con la quale abbiamo condiviso passo passo tutte le problematiche e le riunioni fatte sui nostri due progetti. Il governo ha trovato una soluzione per Venezia, dimostrando che è possibile finanziare questo tipo di interventi. A questo punto ci aspettiamo pari trattamento per Firenze, altrimenti saremmo di fronte a una gravissima e inaudita discriminazione politica".