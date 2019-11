12×12-78: i conti (che non tornano) su Pedro

12 milioni (più percentuale futura), 78 giorni, 12 giornate di campionato, 8′ in campo. Sono i numeri di Pedro alla Fiorentina. Un investimento pesante, il più oneroso dello scorso mercato estivo, per un giocatore che al momento non si è visto. Se non per quella passerella brevissima nel finale di partita contro il Parma, giusto per dimostrare che almeno esiste. Ma col passare delle settimane intorno al brasiliano aumentano i punti interrogativi. Di fronte ai quali la Fiorentina – da Montella a Pradè, da Antognoni a Barone – ha sempre risposto parlando di “condizione fisica” e “ambientamento”. Ma dopo quasi 3 mesi la spiegazione regge fino ad un certo punto, anche perchè Pedro non è certo il primo brasiliano a sbarcare in Serie A. Nessuno tra gli acquisti di un certo livello arrivati in Italia nell’ultimo mercato ha giocato così poco. E c’è chi più o meno con la stessa cifra si è assicurato attaccanti che fanno la differenza, vedi l’Atalanta con Muriel (già a quota 8 gol). Pedro in viola, al momento, è l’ultima opzione di un attacco che oltretutto, finora non ha certo entusiasmato.

