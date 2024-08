Un inizio come peggio non si può per la Fiorentina nella gara d'andata dei playoff di Conference League

In un inizio di partita pessimo da parte di tutta la Fiorentina, i primi 12' di Michael Kayode contro la Puskas Akademia sono stati da dimenticare: all'8', su un retropassaggio (va sottolineato) non ineccepibile di Bianco, si è fatto anticipare dall'avversario, calciandolo nel tentativo di rinviare il pallone; al 12', invece, ha dato il via all'azione del raddoppio ungherese con un brutto errore in appoggio.