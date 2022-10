0-3 e fuggi fuggi in albergo per ACF. A Tynecastle Park manca… l’acqua calda

Episodio curioso e non troppo piacevole per la Fiorentina

Disavventura per la Fiorentina al termine della bellissima gara vinta contro gli Hearts. In queste ore, stanno girando alcune immagini che ritraggono le stato dello spogliatoio Viola dopo che la squadra aveva lasciato l'impianto. I video immortalano uno spogliatoio decisamente in disordine. Disordine dietro al quale, però, si cela una giustificazione. Secondo quanto fa sapere il club Viola, negli spogliatoi mancava infatti l'acqua calda e la squadra è stata costretta a lasciare Tyncastle Park per fare la doccia in albergo.