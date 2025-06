Viola in Nazionale: serataccia per Gudmundsson, l’Islanda va ko. Europeo U21 al via

Finisce non proprio benissimo la stagione di Albert Gudmundsson, uscito sconfitto (e sostituito) dall'amichevole giocata dalla sua Islanda in casa dell'Irlanda del Nord. La Nazionale del 10 gigliato, infatti, ha perso 1-0 e non è riuscita a trovare il pari neppure quando, dal 57', si è ritrovata con un uomo in più dopo l'espulsione di Spencer. L'attaccante viola, il cui futuro è tuttora in bilico, è stata pure sostituito a poco meno di 20' dalla fine.